День святого Миколая у 2025 році буде у суботу, 6 грудня. Цього дня діти чекатимуть на подарунки, а комусь навіть пощастить зустрітись зі святим Миколаєм. У Львові наразі відомо про девʼять локацій, де можна зустріти чудотворця. Про це повідомив офіційний туристичний сайт Львова Lviv.travel.

Резиденції святого Миколая у Львові 2025:

«Шевченківський гай»

Із 1 до 7 грудня у музеї народної архітектури на побуту імені Климентія Шептицького («Шевченківський гай») можна відвідати резиденцію святого Миколая. Під час святкової квест-мандрівки музеєм школярі познайомляться з українськими традиціями зимових свят, почують історію життя святого Миколая, змайструють власну маланкарську маску й заберуть її на згадку. На всіх учасників чекатимуть теплі напої, святкова програма та крафтовий подарунок із гаю.

Вартість: повний квиток від 450 до 500 грн, пільговий від 300 до 400 грн (для дітей ВПО, з багатодітних родин, дітей військовослужбовців ЗСУ, загиблих Героїв, ветеранів АТО). Для груп вартість є дешевшою.

Деталі: для класів та груп – телефонуйте: +380685259185. Індивідуальні відвідування можливі 6–7 грудня, треба заповнити форму.

Миколай у Патріаршому домі

Із 29 листопада до 13 грудня у Патріаршому дому, що на просп. Івана Павла ІІ, працюватиме резиденція святого Миколая. Зібрані на заході гроші скерують на «Місто Добра» та ЗСУ. У програмі: спілкування з святим Миколаєм, подарунки, унікальна вистава «Навколо світу за одну ніч» або творчий майстер-клас, а також смачне частування.

Вартість: 500 грн (дитина та один дорослий).

Деталі: за телефоном +380 (97) 104 72 13.

Emily Resort

Із 1 по 8 грудня діти зможуть зустрітись із святим Миколаєм у Emily Resort, що у Винниках, та отримати від нього подарунок, скуштувати какао, взяти участь у майстер-класах та відвідати Emily Zoo.

Вартість: до 4 грудня та 8 грудня 450 грн, із 4 до 7 грудня – 550 грн.

Деталі: соцмережі.

Dragon Park

Із 1 до 9 грудня відвідати резиденцію святого Миколая можна у центрі розваг Dragon Park, що на вул. Стрийській, 202, у Львові. На гостей чекає: інтерактивна вистава з казковими героями, зустріч зі святим Миколаєм та особливий подарунок для кожної дитини.

Вартість: індивідуальні відвідування – 600 грн/дитина, для шкіл та груп від 10 осіб – 500 грн/дитина.

Деталі: бронювання візитів за телефоном 0 97 396 14 86, сайт.

Музей «Львів Стародавній»

Із 27 листопада до 14 грудня можна зустрітись зі святим Миколаєм у резиденції в музеї «Львів Стародавній», що на вул. Краківській, 21, у Львові. У програмі: особиста розмова з Миколаєм; різдвяний квест-пригода у пошуках подарунків; майстер-клас на вибір (малювання шоколадом, розпис новорічної прикраси з дерева, виготовлення янгола із соломи чи свічки із вощини та миловаріння). Смачний подарунок для кожної дитини.

Вартість: 665 грн.

Деталі: попередній запис – обов’язковий: 0977082121.

Миколай в океанаріумі

Із 20 листопада до 7 грудня можна відвідати резиденцію святого Миколая у львівськоку океанаріумі на проспекті Шевченка, 8, у Львові. У програмі: зустріч з Миколаєм, святкова анімація із 14:00 до16:00, глітер-тату, подарунок, 3D-шоу.

Вартість: 550 грн.

Деталі: для групових відвідувань обов’язковий попередній запис: 068 202 01 20, 063 202 01 20.

Митрополичі сади (для шкільних груп)

Із 1 до 6 грудня у Митрополичих садах на площі Святого Юра працюватиме резиденція святого Миколая. У програмі: ігри з аніматорами, фото з Миколаєм, участь у майстер-класі, частування та подарунок. Програма лише для шкільних груп.

Вартість: 800 грн (програма триває дві години).

Деталі: за телефоном +380 (67) 609 02 07.

Резиденція у «Древньому граді»

У парк-готелі «Древній град» під Львовом із 27 листопада до 6 грудня працюватиме резиденція святого Миколая. В програмі: зустріч із святим Миколаєм, розпис ялинкових прикрас, частування, фотозона, солодкий подарунок, пригоди в квест-грі «У пошуках загублених подарунків».

Вартість: 600 грн (для груп від 15 осіб – 550 грн).

Деталі: запис є обовʼязковим за номером телефону: +380962351000

«Галицька корона»

Із 20 листопада до 8 грудня в готельно-відпочинковому комплексі «Галицька Корона» під Львовом працюватиме резиденція святого Миколая. На діток чекає: зустріч із Миколаєм, який чекатиме з подарунками, резиденція з новорічним декором, частування (гаряче какао з пряником).

Вартість: 500 грн (один дорослий супроводжує дитину).

Деталі: за номером 096 004 51 30.

