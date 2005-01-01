Частина вул. Шептицьких у Львові стане односторонньою

СуспільствоІрина Рєвунова, 28 березня7571

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У Львові частина вул. Шептицьких на ділянці від вул. Ангеловича до вул. Митрополита Андрея, стане односторонньою. Відповідне рішення у середу, 28 березня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

З проханням зробити вул. Шептицьких односторонньою звернулось ЛКП «Львівелектротранс», оскільки на вузькій і запаркованій з обох боків вулиці не можуть розминутися тролейбуси, що їдуть назустріч один одному.

Відтак, комісія вирішила зробити ділянку вул. Шептицьких від вул. Ангеловича до вул. Митрополита Андрея, а також розвернути вул. Ангеловича в протилежний бік – до вул. Шептицьких.

Червоним кольором позначені зміни в схемі руху, синім – організація руху, яка залишиться незмінною (клікніть для збільшення схеми)

Після запровадження нової схеми проїхати з вул. Городоцької до вул. Бандери транспорт зможе по вул. Меретина, Війтовича та Митрополита Андрея.

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