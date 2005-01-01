Частину відремонтованої вул. Личаківської у Львові обіцяють відкрити 20 січня

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 18:37 6140

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На вул. Личаківській робота триває з 8:00 до 23:00. Холодна погода та відсутність снігу будівельникам лише на руку. Розпочали роботи в березні минулого року. А затягнеться облаштування, кажуть у «Львівавтодорі», аж до липня 2018 року. Ремонт суттєво ускладнює старий, ще австрійський колектор. Його потрібно замінити і під’єднати до навколишніх будинків, не пошкодивши при цьому інших мереж.

«Зараз тривають роботи з прокладання комунікацій саме на перехрестях, де всі служби перетинаються. Це мережі обленерго, «Львівводоканалу», «Львівгазу». І ми тепер під ними повинні пройти», – розповів Віталій Хомин, провідний інженер робіт на вул. Личаківській.

Та вже 20 січня відкриють проїзд Личаківською на відтинку від вул. Круп’ярської до вул. Котика. Повністю ремонт вулиці обіцяють завершити в липні цього року.

А ось на вул. Рутковича, що є бічною Стрийської, де тривають ремонти, на заваді стала погода. Через дощову осінь не встигли вчасно прокласти дорожніх комунікацій. Тож ремонт, який мали закінчити ще минулоріч, завершать аж на початку весни. Зараз тут стелять дорожнє покриття, згодом облаштують клумби й висадять дерева.

«Проведено мощення однієї сторони тротуару, залишилося зараз дочекатися рішення виконкому, щоби повернути мозаїку – її необхідно замостити десь на 80 м2 по одній частині тротуару, по іншій стороні тротуару вже 70% роботи виконано. А вже у четвер, 11 січня, починають ремонтувати вул. Пластову, що у Личаківському районі міста.

Нагадаємо, на час ремонтних робіт на вул. Личаківській на ділянці від вул. Круп’янської до вул. Черемшини у Львові приміські автобуси №217А та № 138 змінили свої маршрути.

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