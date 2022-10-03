Росіяни обстріляли Запоріжжя в ніч на 3 жовтня

В ніч на понеділок, 3 жовтня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок чого руйнувань зазнала інфраструктура міста, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено», – написав Старух у Telegram.

Зокрема, за словами Старуха, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з інвалідністю. Назву постраждалого центру Старух не повідомив.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.

Нагадаємо, що росіяни збільшили кількість ракетних атак на Запоріжжя. Наймасштабніша з них сталася вранці 30 вересня, коли російські ракети вдарили по колоні з автомобілів, які їхали на окуповану територію. Загалом внаслідок цього теракту загинула 31 людина.