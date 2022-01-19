Через аварію спальний район Луцька залишиться без опалення
Ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 18:00 у четвер, 20 січня
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У Луцьку в четвер, 20 січня, протягом дня без теплопостачання та гарячої води будуть 88 будинків, п'ять дитсадків та три школи. Як повідомило «Луцьктепло», причиною ремонтних робіт став витік на тепломережі, який повинні ліквідувати. Подачу тепла та гарячої води повинні відновити в цей же день, з 18:00.
Як повідомила прес-служба ДКП «Луцьктепло», у четвер, 20 січня, з 09:00 до 18:00 триватимуть ремонтні роботи на тепломережі. Впродовж дня без послуг з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання залишиться 88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків.
Зазначається, що причиною ремонтних робіт став витік на тепломережі, що розташована за адресою просп. Молоді, 14.
Відтак гарячої води та теплопостачання не буде за такими адресами:
- вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
- вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20;
- просп. Соборності, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25;
- просп. Відродження, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55;
- просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23;
- гімназія №21, 10 та 19 школи, дитячі садки №№3, 9, 11, 31, 33.