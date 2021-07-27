Чоловіка спіймали у Львові на вокзалі, він намагався втекти до Одеси

У Мукачеві 30-річний місцевий мешканець через нерозділену любов побив та завдав ножових поранень 27-річній дівчині, у яку був закоханий. Чоловік відібрав у потерпілої телефон, зачинив її у квартирі та втік. Поліція спіймала мукачівця на автовокзалі у Львові. Зараз йому загрожує до восьми років тюрми. Дівчина – у реанімації.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у понеділок, 26 липня, до правоохоронців звернулися медики: у лікарню доставили 27-річну дівчину з численними ножовими порізами всього тіла, одне з яких проникаюче в живіт.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік, закоханий у потерпілу, не отримав у відповідь взаємності та сильно розлютився. «Схопивши ножа, він почав наносити дівчині численні удари. Після цього зловмисник ще деякий час провів у помешканні дівчини, потім забрав її мобільний телефон, зачинив у квартирі та втік. Поранена дівчина майже півдоби не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу медиків. Згодом їй все ж вдалося повідомити друзів, які викликали швидку», – йдеться у повідомленні поліції.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан, і нападник, і потерпіла є мешканцями Мукачева.

Поліцейські схопили чоловіка на автовокзалі Львова, коли той намагався сісти на автобус до Одеси.

Затриманого вже доставили на Закарпаття, зараз він перебуває у СІЗО. Поліція порушила кримінальні провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці), ч.1 ст.185 (крадіжка) ККУ.

Дівчину прооперували, вона перебуває в реанімації. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років за ґратами.