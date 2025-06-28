Танк Т-62 виробляли з початку 1960-х років

Через масштабні втрати на фронті та нестачу сучасного озброєння Росія змушена розконсервовувати застаріле озброєння, зокрема танки Т-62. Про це у суботу, 28 червня, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Українська розвідка повідомила, що через виснаження резервів техніки 1970-х років випуску російське командування змушене масовано повертати до експлуатації ще давніші зразки. Зокрема, йдеться про танки типу Т-62.

СРСР почав випускати танки Т-62 у 1961 році. Озброєння цього типу використовували під час війни в Афганістані 1979-1989 років, війни в Перській затоці, а згодом у російсько-чеченських та російсько-грузинській війнах. Танки Т-62 раніше також фіксували на фронті з 2022 року російсько-української війни. Їх використовують не тільки як бойові одиниці, але і як стаціонарні вогневі точки для оборони.

«Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу. 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідники зазначають, що стан російських танків є незадовільним, оскільки їх десятиліттями зберігали просто неба та не надавали технічного обслуговування. Втім, через те, що росіянам бракує сучасних бойових танків Т-90М і Т-72Б3М, командування російської армії розглядає Т-62 як вимушене тимчасове рішення.

Зазначається, що нестача сучасного озброєння зумовлена не тільки великими втратами техніки росіян на полі бою, але й ускладненого виробництва нових одиниць. Зокрема, Росії бракує промислових потужностей, а також імпортних компонентів для високотехнологічного обладнання.