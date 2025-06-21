Розвідка виявила, що російські солдати розраховуються боєприпасами замість грошей
На Брянщині російський механік за ремонт авто окупантів взяв гранати замість грошей
Військовослужбовці російської армії розраховуються за ремонт службових автомобілів бойовими гранатами. Про це йдеться в записі перехоплення, опублікованому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони в суботу, 21 червня.
На записі жителька Брянської області РФ розповідає про випадок, коли російський механік за ремонт авто окупантів взяв винагороду не рублями, а боєприпасами.
«У Воронку одного затримали, розрахувалися. Коротше, гранати вдома знайшли. Солдатам допомагав машину ремонтувати, а замість грошей узяв гранату і ще там щось», – сказала росіянка.
З її слів, пересуватися територією Брянщини стає все небезпечніше через бойові дії.
«На якійсь польовій дорозі військова машина підірвалася. Тож зараз і в ліс не треба ходити», – додала вона.
Як писав ZAXID.NET, українська розвідка перехопила розмову, у якій росіяни обговорюють, як один із російських солдатів з’їв вбитого ним товариша. Підрозділ російської армії, де зафіксували випадок канібалізму, воює на Куп’янському напрямку.