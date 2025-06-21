У російському Воронку затримали автомеханіка з гранатами

Військовослужбовці російської армії розраховуються за ремонт службових автомобілів бойовими гранатами. Про це йдеться в записі перехоплення, опублікованому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони в суботу, 21 червня.

На записі жителька Брянської області РФ розповідає про випадок, коли російський механік за ремонт авто окупантів взяв винагороду не рублями, а боєприпасами.

«У Воронку одного затримали, розрахувалися. Коротше, гранати вдома знайшли. Солдатам допомагав машину ремонтувати, а замість грошей узяв гранату і ще там щось», – сказала росіянка.

З її слів, пересуватися територією Брянщини стає все небезпечніше через бойові дії.

«На якійсь польовій дорозі військова машина підірвалася. Тож зараз і в ліс не треба ходити», – додала вона.

Як писав ZAXID.NET, українська розвідка перехопила розмову, у якій росіяни обговорюють, як один із російських солдатів з’їв вбитого ним товариша. Підрозділ російської армії, де зафіксували випадок канібалізму, воює на Куп’янському напрямку.