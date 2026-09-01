Джерелом водопостачання Калуша є басейн річки Лімниці, притокою якої є Чечва

В абонентів Калуської енергетичної компанії вночі не буде водопостачання. Про це у понеділок, 31 серпня, повідомили у комунальному підприємстві, закликавши людей зробити необхідний запас води.

«У зв’язку з маловоддям у річці Чечва та з метою раціонального використання водних ресурсів, у нічний час з 23:30 до 05:30 буде відсутнє водопостачання для всіх споживачів. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – сказали в енергетичній компанії.

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Зазначимо, джерелом водопостачання Калуша є басейн річки Лімниці, притокою якої є Чечва. Остання бере початок у Ґорґанах і впадає у Лімницю між селами Пійло та Довге-Калуське. Вище села Сваричів на річці влаштована 10-метрова дамба та утворене Чечвинське водосховище.

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Нагадаємо, нещодавно через маловоддя річки Уж економно використовувати воду закликали мешканців обласного центру Закарпаття, а місцевий водоканал зменшив подачу води у нічний час.

Водночас у Гідрометцентрі повідомили про активну фазу гідрологічної посухи на Дністрі. 28 серпня на Тернопільщині зафіксували найнижчий за весь період спостережень (з 1895 року) рівень води у річці, а перед цим – мінімальний приплив води до Дністровського водосховища.