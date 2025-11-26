Прорив водопроводу біля перехрестя Чупринки-Бандери

У середу, 26 листопада, близько 17:00 підрядна будівельна компанія, яка прокладала електрокабель, пошкодила водогін біля перехрестя вулиць Генерала Чупринки та Степана Бандери, неподалік зупинки громадського транспорту. Про це повідомила Львівська міська рада, у середу, 26 листопада.

Як йдеться у повідомленні, будівельна компанія пошкодила водогін, через що стався прорив води на перехресті Генерала Чупринки та Степана Бандери. Через аварію трамваї №1 і №2 тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами.

№1 : Погулянка – Підвальна – Городоцька

№2: через вул. Вітовського на вул. Коновальця

Також у прилеглих будинках тимчасово припинене водопостачання. Без води залишилися всі будинки вулицях Архітекторська, Степана Бандери, Богуна, Вербицького, Глибока, Здоров’я, Старосольських, Київська, Кольберга, Котляревського, Нечуя-Левицького, Новий Світ, Русових, Японська.

Крім того, водопостачання відсутнє у частині будинків на вул. Генерала Чупринки (№1–12, 14–20, 22–31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50) та на вул. Коновальця (№3–10).

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків аварії. Терміни відновлення водопостачання та руху трамваїв міськрада не зазначила.