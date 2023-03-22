З четверга, 23 березня, у Луцьку призупиняють опалювальний сезон. Як повідомила прес-служба «Луцьктепла», таке рішення ухвалили через суттєве підвищення середньодобової температури: наразі вона становить вище +8 градусів за Цельсієм.

«Попередньо, призупинення опалювального сезону триватиме до понеділка, 27 березня, а тимчасова відсутність послуги на період істотного потепління дозволить споживачам зекономити на опаленні», – йдеться у повідомленні.

Також лучан попереджають, що з 23 березня через перехід системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи можлива тимчасова відсутність послуги з постачання гарячої води належної якості.

Нагадаємо, минулоріч опалювальний сезон у Луцьку повністю завершили 7 квітня.