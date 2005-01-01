Через провал ґрунту на вул. Студентській у Львові тимчасово перекрили рух транспорту

Ґрунт обвалився через аварію на каналізаційному колекторі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 13:16360

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Через провал ґрунту на вул. Студентській у Львові тимчасово перекрили рух транспорту
фото прес-служби ЛМР
Обвал стався через пошкодження каналізаційного колектора

У понеділок, 2 квітня, на вул. Студентській, 6-8 стався провал ґрунту. Як повідомили у прес-службі ЛМКП «Львівводоканал», обвал ґрунту на вул. Студентській стався через пошкодження каналізаційного колектора.

«Зробили дослідження. Виявили пошкодження колектора – тріщину. Проте з'ясувалося, що пошкодження є не лише у місці витоку. Заміни потребує приблизно 60 м труби. Через провал ґрунту довелося тимчасово перекрити рух транспорту, тому що там є яма, розміром приблизно 3х3 м», – повідомила речниця ЛМКП «Львівводоканал» Уляна Горбата.

За її словами, на місці працює ремонтна бригада ЛМКП «Львівводоканал». Зараз проводяться підготовчі роботи. Наразі не відомо, скільки триватимуть роботи з заміни пошкодженого трубопроводу.

«Якщо вдасться замінити трубопровід безтраншейним методом, то це займе менше часу. Проте, якщо доведеться розкопувати трубу на всій ділянці, роботи затягнуться. Скоріш за все, за день провести роботи не вдасться», – пояснила Уляна Горбата.

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