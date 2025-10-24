Ремонтні роботи на пункті пропуску «Устилуг – Зосін» триватимуть до 8 листопада

На території митного посту «Устилуг», що біля кордону з Польщею, розпочали ремонтні роботи. У звʼязку з цим рух транспорту на вказаній ділянці обмежать. Про це повідомила Волинська митниця у пʼятницю, 24 жовтня.

За інформацією митників, з 27 жовтня до 1 листопада буде повністю перекритий «червоний коридор» пункту пропуску «Устилуг». А з 3 до 8 листопада рух транспорту на цій ділянці частково обмежать.

У митниці попереджають, що під час проведення робіт можливе сповільнення руху автомобілів і вантажів, які прибувають із Польщі – з пункту пропуску «Зосин». Також можливе накопичення транспорту на суміжній території.

Водіїв просять врахувати ці обмеження під час планування поїздок.

Додамо, що через МАПП «Устилуг – Зосін» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн – на виїзд з України (у порядку електронної черги). Дізнатися про їх накопичення у чергах перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби.