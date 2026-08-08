У неділю, 9 серпня, з 03:00 до 10:00 фахівці «Львівобленерго» проводитимуть ремонтні роботи на трансформаторній підстанції №13. На цей час підстанцію повністю знеструмлять, що вплине на роботу громадського транспорту.

Як повідомили в управлінні транспорту Львівської міськради, підстанція №13 забезпечує електропостачання ділянок у районі вулиць Стуса, Угорської та Свенціцького.

Через відсутність електропостачання трамваї №8 із 03:00 до 10:00 не курсуватимуть. Після завершення ремонтних робіт і відновлення живлення вони повернуться на звичний маршрут.

Трамваї №4 до 10:00 курсуватимуть за скороченою схемою: «Залізничний вокзал – вул. Вітовського – вул. Дорошенка – Залізничний вокзал». Після відновлення електропостачання маршрут працюватиме у звичному режимі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Щоб забезпечити транспортне сполучення, на час ремонту працюватиме тимчасовий автобусний маршрут №8т «Площа Галицька – Вернадського», який дублюватиме маршрут трамвая №8.

Крім того, у неділю підсилять автобусний маршрут №53 – він курсуватиме за розкладом суботи.