У зоні підтоплення опинилися також і діти, які бавилися на дорозі

Через сильну зливу 2 липня в селі Горинка на Тернопільщині підтопило дорогу Тернопіль – Кременець, а також три приватні будинки. У зоні підтоплення опинилися семеро людей, їх визволяли рятувальники.

Надзвичайна ситуація у селі Горинка неподалік Кременця трапилася близько 19:00. Унаслідок сильної зливи різко піднявся рівень води в місцевій річці Горинька. Про це повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

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Вода підтопила три приватні будинки з ділянками та вийшла на частину дороги М-19. Унаслідок цього утворився затор із вантажівок та легкових авто.

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Мешканка Кременця, журналістка Зоя Карп’юк у фейсбуці розповіла, що двох дітей, які бавилися на дорозі, змило потоком води. Їх врятували місцеві мешканці. Цю інформацію також підтвердили і в ДСНС.

За даними рятувальників, у зоні підтоплення опинилися семеро людей, серед яких троє дітей.

«Для ліквідації наслідків негоди та проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 10 рятувальників і 3 одиниці техніки. За допомогою плавзасобів, рятувальних мотузок та підручних засобів надзвичайники визволили людей і доправили їх у безпечне місце», – йдеться у повідомленні.

Усіх врятованих оглянули працівники екстреної медичної допомоги. Вони перебували у свідомості, їхній стан – задовільний. Станом на 22:00 2 липня рівень води суттєво знизився.

Додамо, що 2 липня також через сильну зливу на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп поблизу села Варковичі Дубенського району утворився затор. Поліцейські організували на цій ділянці реверсний рух.