У всіх районах Львова, окрім центральної частини, зменшать вуличне освітлення

У Львові через складну ситуацію в енергосистемі України запроваджують додаткові заходи з економії електроенергії. Про це у вівторок, 20 січня, під час брифінгу розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, у всіх районах Львова, окрім центральної частини, зменшать вуличне освітлення – працюватимуть два ліхтарі з трьох. У центрі Львова таке рішення не застосовуватимуть через іншу систему освітлення та міркування безпеки.

«Ми погодили це рішення спільно з патрульною та Національною поліцією. Воно дозволить зекономити близько 30% електроенергії, яку місто зараз витрачає на вуличне освітлення», – зазначив Андрій Москаленко.

Крім цього, міська влада звернулася до бізнесу та торгових центрів із проханням обмежити або приглушити освітлення вивісок і додаткову підсвітку фасадів, особливо у пікові години – з 18:00 до 22:00.

Також у Львові вирішили вимкнути комунальну підсвітку сакральних споруд, памʼятників та інших обʼєктів. У міськраді наголошують, що ці рекомендації мають на меті зменшити навантаження на енергосистему, адже в місті вже застосовують аварійні відключення, а частина бізнесів працює на генераторах.

За словами Андрія Москаленка, найближчі кілька тижнів залишаються критичними, тож мешканців і підприємців закликають поставитися до обмежень із розумінням.