Постраждалих внаслідок пожежі немає

На вулиці Привокзальній у Коломиї уночі загорілася квартира у чотириповерховому житловому будинку. Як з’ясували рятувальники, загорання виникло через акумуляторну батарею на балконі на четвертому поверсі. Вогонь загасили за кілька хвилин. Постраждалих на пожежі не було.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, пожежа виникла у ніч на понеділок, 19 грудня, у Коломиї. Виклик про загорання у чотириповерховому житловому будинку на вулиці Привокзальній рятувальники отримали о 03:12.

«До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що виникла пожежа акумулятора на балконі житлового будинку, на площі 5 м кв.», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що вогонь повністю загасили вже о 03:34. Рятувальники запобігли поширенню вогню на квартиру. Постраждалих на пожежі не було.