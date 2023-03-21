Осередком пожежі став зарядний пристрій, від якого вогонь поширився на всю кімнату

В Ужгороді через залишений у кімнаті зарядний пристрій сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна з кімнат квартири вигоріла майже повністю. Власниця помешкання сама викликала рятувальників, коли почула гучний тріскіт у квартирі. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Як у понеділок ввечері, 20 березня, повідомила прес-службі ДСНС Закарпаття, пожежа сталася на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок в Ужгороді. На момент загорання власниця разом із чотирирічним сином та матір’ю перебувала в сусідній кімнаті.

«Вони почули гучний тріскіт та побачили дим. Не на жарт перелякавшись, всі разом вони полишили оселю. Пожежу загасили за 24 хвилин. За цей час вогонь знищив частину речей та закоптив стіни», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що попередньо пожежа виникла через зарядний пристрій, який виявили оплавленим в осередку пожежі. Однак остаточну причину встановлять згодом правоохоронні органи.