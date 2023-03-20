На момент прибуття пожежників будинок вже був повністю охоплений вогнем

Внаслідок нічної пожежі у житловому будинку в Коломиї загинули двоє людей – чоловік та жінка. На момент прибуття рятувальників, помешкання вже було повністю охоплене вогнем. Особи та вік загиблих, а також обставини їх смерті наразі з’ясовують правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, пожежа сталася у ніч на понеділок, 20 березня. Виклик про загорання житлового будинку у Коломиї надійшов рятувальникам о 01:49. На місці пожежі на вулиці Староміській рятувальники виявили тіла двох людей.

«Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що житловий будинок повністю охоплений вогнем, площа пожежі становила 70 м кв. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла чоловіка та жінки. Вік загиблих та всі обставини інциденту встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До ліквідації загорання було залучено 9 пожежників та дві одиниці техніки. Причина пожежі у житловому будинку в Коломиї наразі встановлюється. Поліція з’ясовує усі обставини загибелі чоловіка та жінки.