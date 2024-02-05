Володимир Зеленський заявив про глухий кут на фронті

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що через затримки з постачанням військової техніки російсько-українська війна зайшла у глухий кут. Про це він заявив в інтерв'ю італійському Rai1, яке було опубліковане 4 лютого.

«Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт тому, що були затримки техніки, а затримки означають помилки», – сказав Зеленський.

Також голова держави зазначив, що Україна протистоїть терористам, які мають одну з найбільших армій у світі.

«Ми воюємо з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби», – додав він.

Водночас Зеленський зазначив, що військово-морська операція України має позитивні результати.

«Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тож ця прагматична частина операції, що має вплив на економіку, була проведена позитивно», – розповів він.

Дещо пізніше речник президента України Сергій Никифоров уточнив, що в інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті.

«Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову», – уточнив він.

За словами Никифорова, Україна продовжить деокупацію своїх територій.

«У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», – написав він у Facebook.

Зауважимо, що першими про «патову» ситуацію на фронті написало саме італійський Rai1. Саме під такий підзаголовок має частина опублікованого інтерв’ю з президентом України.

Зауважимо, що раніше про патову ситуацію на фронті на початку листопада минулого року повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У своїй статті в журналі The Economist генерал заявив, що ситуація на фронті фактично зайшла у «глухий кут», коли жодна зі сторін не може просуватися. Генерал також висловив думку, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок. Натомість його розкритикував Володимир Зеленський, який заявив, що ситуація не є патовою, а просування ЗСУ є повільним, бо Україна береже своїх військових.