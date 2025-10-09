Жінка заховала гроші у спеціальному тайнику в моторному відсіку авто

На Буковині митники затримали українку, яка хотіла ввезти 970 тис. доларів готівки. Гроші жінка заховала у моторному відсіку.

Як повідомили 9 жовтня у Держмитслужбі, в пункт пропуску Порубне – Сірет на Буковині на вʼїзд прибув легковик, за кермом якого була українка. Під час огляду автомобіля під капотом, у спеціальному тайнику в моторі, митники виявили 970 тис. доларів готівкою, що за актуальним курсом НБУ становить понад 40 млн грн.

На українку склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу, а гроші вилучили. Матеріали справи скерують до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Додамо, що за митними правилами, без декларування з-за кордону дозволено ввозити не більше 10 тис. євро.