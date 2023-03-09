47-річного чоловіка передали медикам, його життю нічого не загрожує

У Чернівцях патрульні поліцейські разом з перехожими врятували 47-річного чоловіка, який забирався покінчити життя самогубством. Чернівчанин виліз на металеві конструкції автомобільного мосту та хотів стрибнути вниз. Патрульні з небайдужими перехожими вмовили чоловіка спуститися вниз, відтак його передали медикам.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, інцидент стався ввечері середи, 8 березня. Виклик про спробу самогубства правоохоронці отримали близько 16:00. Заявник повідомили патрульним, що чоловік стоїть на металевих конструкціях мосту і збирається стрибнути вниз.

«Спершу інспектори намагалися налагодити контакт із чоловіком, що ходив конструкцією мосту, всіляко відволікали його розмовою. На місце прибув додатковий екіпаж у складі Віктора Плантона та Івана Кошмана. Віктору та перехожим, які зупинилися, вдалося переконати його спуститися до них», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі патрульної поліції уточнюють, що наразі 47-річним займаються медики, його життю нічого не загрожує.