Надзвичайники спустились до жінки у криницю та дістали її на поверхню

У селі Жабинці на Хмельниччині в колодязь впала місцева мешканка. Відомо, що глибина криниці 15 метрів, тож внаслідок падіння жінка травмувались. Ізколодязя її дістали рятувальники.

Інцидент стався опівдні у понеділок, 6 березня, в селі Жабинці Кам'янець-Подільського району. До рятувальників у селищі Чемерівці надійшло повідомлення, що у колодязь впала жінка. За яких саме обставин це сталось, наразі невідомо.

«Прибувши на виклик, вогнеборці спустилися до постраждалої та за допомогою лебідки дістали її на поверхню. Глибина в криниці приблизно 15 м, тож внаслідок падіння жінка травмувалася», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Хмельниччини.

Постраждалу жінку передали медикам «швидкої». У якому вона стані, наразі не повідомляють.