Ухилянта затримали за 500 метрів до кордону з Румунією

На Буковині прикордонники затримали військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії та мав при собі патрони до бойової зброї. На порушника склали протокол за спробу нелегального перетину кордону, крім того, про наявність у чоловіка набоїв повідомили поліцію.

Як у п’ятницю, 14 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, затримали чоловіка за 500 метрів від українсько-румунського кордону. «Під час огляду документів та особистих речей у мешканця Херсонської області вилучено 12 набоїв різного калібру до бойової зброї», – йдеться у повідомленні.

Після оформлення відповідних документів правопорушника передали поліції та проінформували правоохоронців про незаконне поводження з боєприпасами. Також цього ж дня на Буковині прикордонники затримали ще шістьох ухилянтів з Чернівецької та Харківської областей.

Усіх затриманих доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).