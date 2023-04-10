За скоєне братам загрожує до семи років позбавлення волі

Поліція затримала двох братів віком 19 та 22 роки, яких підозрюють у переправленні ухилянтів закордон. За даними правоохоронців, хлопці намагалися провести чотирьох мешканців Львівської області до Румунії, а під час втечі від прикордонників побили одного з правоохоронців. Наразі обом закарпатцям загрожує до семи років позбавлення волі.

Як у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, двом братам із села Новоселиця Берегівського району оголосили про підозру в переправленні військовозобов’язаних закордон. За даними правоохоронців, уночі з 4 на 5 квітня хлопці переправляли до Румунії чотирьох жителів Львівщини.

«На половині шляху переправників разом з клієнтами помітив прикордонник, який наказав порушникам зупинитися. У відповідь зловмисники почали чинити йому опір та заподіяли тілесні ушкодження, після чого спробували втекти, однак були затримані іншим прикордонним нарядом», – йдеться у повідомленні.

Братам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 та ч. 2 ст. 345 ККУ (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень). Зараз хлопці перебувають під вартою без можливості внесення застави. За скоєне братам загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.