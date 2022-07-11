Суд оштрафував пілота з Чернівців Олега Склярука за польоти в Румунію і Молдову на двомісному літаку без жодних дозволів. За даними слідства, пілот поремонтував легкомоторний двомісний літак «АІ-10» на Житомирщині, полетів на ньому на Буковину, відтак – у Молдову та Румунію. Ніяких документів на польоти чоловік не оформляв. За порушення правил пілота зобов’язали сплатити 8,5 тис. грн штрафу.

Як зазначається у вироку Шевченківського районного суду Чернівців, інцидент стався навесні 2021 року. Тоді Олег Склярук приїхав у на авіаплощадку у селі Годинка Житомирської області для ремонту легкомоторного літака «АІ-10. Коли пілот відремонтував літак, вирішив його протестувати.

«Знаючи порядок здійснення міжнародних польотів, вирішив без відповідного дозволу, поза межами повітряних коридорів, протестувати літак у польоті на довгу відстань і здійснити політ на ньому із України до Молдови та Румунії і у зворотному напрямку», – йдеться у матеріалах справи.

Олег Склярук вилетів із Житомирщини в Чернівецьку область, відтак – полетів до Молдови через територію прикордонного загону в с. Новоолексіївка, а наступного дня – до Румунії, знову незаконно перетнувши кордон. Літак і пілота затримали вже у Житомирській області, коли він повернувся до авіаплощадки, де ремонтував судно.

Пілот визнав свою вину в порушенні правил міжнародних польотів та уклав з прокурором відповідну угоду. Суддя Шевченківського районного суду Чернівців Володимир Смотрицький визнав пілота винним за ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів, що полягає у вильоті з України без відповідного дозволу та вльоті в Україну без відповідного дозволу) та зобов’язав його сплатити штраф у сумі 8,5 тис. грн. Пілот має право на оскарження вироку протягом 30 днів.

Зазначимо, «АІ-10» – це надлегкий одномоторний двомісний літак, який часто використовується для туристичних польотів та навчань пілотів-аматорів. Літак дуже добре маневрує, тому його часто використовують для оглядових польотів у сприятливу погоду.