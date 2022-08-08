За скоєне поліцейському загрожує до п'яти років ув'язнення

Поліцейський вимагав від будівельної фірми з Чернівців 280 тис. грн хабара за вплив на податкову і виключення підприємства із переліку ризикових. Правоохоронця затримали під час одержання частини суми – 100 тис. грн. Наразі поліцейського відсторонили від посади, він перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як у понеділок, 8 серпня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, поліцейський вимагав від представника будівельної компанії 280 тис. грн хабара. За ці гроші правоохоронець обіцяв вплинути на працівників податкової для виключення фірми із категорії ризикових та усунення перешкод для подальшої роботи.

Поліцейського затримали під час одержання чергової частини хабара у сумі 100 тис. грн. ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, отримання хабара). Фігурант наразі перебуває під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 тис. грн. Також поліцейського відсторонили від посади. За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення.