ДТП сталася на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав у селі Рудня

У понеділок, 25 липня, на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав у Самбірському районі сталася ДТП за участі Daewoo Lanos та Opel Zafira, в якій постраждали четверо людей. Водій третього легковика Volkswagen Passat, який створив аварійну ситуацію, не постраждав.

За даними поліції, ДТП сталася близько 16:30 у селі Рудня Самбірського району. Аварійну ситуацію створив Volkswagen Passat, за кермом якого був 21-річний житель Самбірського району, який збирався повертати з дороги.

На Самбірщині в ДТП потрапили Daewoo Lanos та Opel Zafira (фото поліції)

У результаті 26-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, мешканець Львівського району, щоб уникнути зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Opel Zafira, якою керував 38-річний мешканець Самбірщини.

Унаслідок ДТП постраждали четверо людей – водій Daewoo Lanos, водій Opel Zafira та двоє його пасажирів – 32-річна мешканка Самбора та 30-річний житель Кривого Рогу. Усіх госпіталізували до лікарні. Про тяжкість травм в поліції не повідомляють.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.