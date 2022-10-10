На Дніпропетровщині після російської ракетної атаки є серйозні руйнування

У Дніпропетровській області внаслідок масованого ракетного удару, який росіяни завдали вранці в понеділок, 10 жовтня, загинули четверо людей, ще 19 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку», – написав він у Telegram.

За словами Резніченка, є серйозні руйнування. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло, понад 80 тис. людей залишилися без світла.

Також, за словами голови Дніпропетровської ОВА, сили ППО збили над областю п’ять ракет.

Росіяни вранці 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по 14 регіонах України, а також по Києву. Били по критичній та енергетичній інфраструктурі.