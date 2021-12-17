Грабіжників уже затримали, їм загроужує до 12 років тюрми

У селі Топчино Тячівського району вночі до будинку місцевих мешканців увірвалися невідомі в масках та зі зброєю. Спочатку грабіжники зайшли до кімнати 12-річного хлопця, погрожували йому зброєю і вимагали показати, де його родичі зберігають гроші. Потім чоловіки зайшли до спальні подружжя, зв’язали чоловіка та дружину, погрожували фізичною розправою і вкрали 5,7 тис. доларів. Поліція вже затримала усіх чотирьох підозрюваних.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент трапився ще у понеділок, 13 грудня, близько 03:00, але про нього стало відомо тільки коли усіх підозрюваних вже затримали. Поліцейські встановили, що до будинку мешканців села Топчино увірвалися четверо невідомих. Вони були у масках та зі зброєю, погрожували 12-річному хлопцю та його сестрі з чоловіком.

«Чоловіки увійшли до кімнати хлопчика, погрожували йому зброєю та вимагали показати місце, де зберігаються гроші. Зрозумівши, що дитина нічого не знає, вони зі зброєю увірвалися до кімнати сімейної пари. Там нападники продовжили свої погрози, приставляли зброю до голови потерпілих та, зрештою, зв’язали їм руки пластиковими стяжками, забрали гроші в сумі 5,7 тис. дол. США та втекли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні поліції.

Закарпатська поліція того ж дня затримала одного із нападників. Ним виявився 23-річний мешканець села Топчино. Через деякий час правоохоронці розшукали та затримали ще трьох його спільників. Один із нападників переховувався на Івано-Франківщині.

Усім чотирьом затриманим поліція вже повідомила про підозру за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло та погрозами застосування насильства). За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.