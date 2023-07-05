У середу, 5 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про повістки для депутатів Львівської обласної ради.

***

Напередодні у Львові депутатам обласної ради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Процес відбувався просто під час реєстрації в холі обласної ради перед початком сесійного засідання. Вручення запрошень від військових стало несподіванкою для багатьох місцевих обранців, але не для всіх. Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод зазначив, що знав про прихід військових. Холод теж отримав свою повістку. Іронії цій ситуації додає та обставина, що цей політик і чиновник фігурує у журналістському розслідуванні видання «Наші Гроші. Львів» як той, хто допомагав відправляти за кордон ухилянтів через систему «Шлях».

Практика вручення повісток депутатам у нас досить рідкісна. Частіше їх показово вручають порушникам комендантської години, чи любителям російської музики. Тобто використовують повістки як спосіб покарання. Загалом запрошення до ТЦК отримали тридцять чотири присутніх на сесії депутати. Ще семеро депутатів не отримали повістки, оскільки не реєструвалися перед засіданням. Вручення повісток відбувалося у спокійній атмосфері. Ніхто нікого не ловив і в автобус силоміць не заганяв. Хоча на таке видовище народ охоче би подивилися.

Відтак вже сьогодні депутати мали б піти до центрів комплектування та соціальної підтримки. І цікаво простежити, чи хоча б хтось із тридцяти чотирьох депутатів, які отримали повістки, опиниться у війську. Зранку в соцмережах з'явилося фото депутата Юрія Раделицького біля центру комплектування. Щоправда, хвилюватися йому нічого, адже виявилося, що Раделицький має бронювання як викладач університету. А вже згаданий Юрій Холод теж розповів, що надав усю свою інформацію. Він офіцер запасу, але до війська теж не потрапить, бо має бронювання за посадою.

Йдемо далі. Депутат Степан Пилип від «Батьківщини» теж отримав повістку і відвідав військкомат, де навіть пройшов медкомісію. Під мобілізацію він не потрапляє, оскільки має трьох неповнолітніх дітей. Депутат каже, що показував посвідчення багатодітного батька, але його все одно змусили прийти на медкомісію і витратити там кілька годин. Історію з роздачею повісток депутатам Степан Пилип назвав піар-акцією. І важко з ним не погодитися.

Серед інших відмазок депутатів згадаємо ще пояснення 28-річного «Слуги народу» Романа Фединяка. Він не може йти до війська, бо пошкодив меніск і навіть на сесію ходив з гіпсом на нозі. Хоча мобілізація триває вже майже півтора року. Як раніше Фединяку вдавалося її уникати, він не уточнив. Ще один молодий депутат Захар Миляник від «Голосу» вирішив вступити до приватного університету бізнесу і права. Це наразі рятує його від фронту. Взагалі в багатьох наших чоловіків зараз з’явилося непереборне бажання знову стати студентом.

Як бачимо, депутатів Львівщини на фронт ніхто відправляти не поспішає. Уточнили дані і відпустили додому. У більшості є бронювання або вагомі особисті причини до війська не йти. Хоча відповідно до закону, заходи мобілізації не стосуються тільки депутатів Верховної Ради України, а обранців з місцевих, районних і обласних рад можуть призвати на військову службу на загальних підставах. Дехто одразу після вторгнення росіян пішов до війська добровольцем. У Львівській обласній раді таких депутатів було дев’ятеро. Двоє з них вже відслужили і тепер демобілізовані.

Навесні цього року рух «Чесно» опублікував дослідження про депутатів, які воюють. У більшості партій кількість депутатів, які стали на захист Батьківщини зі зброєю в руках, перевищувала 10%. Серед лідерів були «Свобода» з показником 22% і «Голос» 21%. А якщо говорити не у відсотках, а оперувати точними числами, то від «Слуг народу» у Силах Оборони було 434 депутати – це найбільше. Далі «Європейська Солідарність» – 391 депутат. Доволі вагомі показники навіть у масштабі всієї країни.

Велика і виснажлива війна триває більше року. І нашому війську потрібні резерви для ротації, доукомплектації і заміщення втрат. Звісно, що цей важливий обов’язок мають виконувати всі громадяни, незалежно від наявності депутатського значка. І дуже важливо, щоб у випадку показових вручень повісток, як у Львівській обласній раді, ми побачили результат. А поки що його нема.