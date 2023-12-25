Держслужбовцю загрожує до 6 років в'язниці

Директор державного підприємства Національної академії аграрних наук України переписав на свого підлеглого квартиру, яка перебувала в державні власності. Співробітник після того приватизував помешкання. Правоохоронці встановили, що внаслідок таких дій, державі правопорушники завдали збитків на суму понад 600 тис. грн.

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під час розслідування встановили, що директор державного підприємства одного з інститутів передав житло вартістю 600 тис. грн своєму підлеглому.

Директор державного підприємства неправомірно видав ордер на квартиру

«Як встановили правоохоронці, порушуючи встановлену законом процедуру, директор держпідприємства підписав та видав ордер на житло наближеному працівнику. Надалі новий власник приватизував квартиру площею понад 60 м2», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 25 грудня.

Внаслідок таких дій з державної власності незаконно було відчужене майно на користь сторонньої особи. Правоохоронці пред’явили посадовцю підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.