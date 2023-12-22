Йдеться про очільника Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського

Керівник Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги отримав штраф від суду за преміювання свого сина, який працює в його медзакладі. Йдеться про головного лікаря Ярослава Чайківського. Посадовець згідно з законодавством мав би повідомити міську раду про те, що в нього є конфлікт інтересів, однак цього не зробив і сам підписав преміювання своєму родичу.

Тернопільський міськрайонний суд притягнув до відповідальності очільника міської комунальної лікарні швидкої допомоги за корупційне правопорушення. Під час судового засідання прокурори довели, що посадовець не повідомив Тернопільську міську раду про наявний у нього реальний конфлікт інтересів перед підписанням і видачею наказів про преміювання свого сина. В судовому засіданні Ярослав Чайківський визнав свою вину та щиро розкаявся.

«Тернопільський міськрайонний суд визнав винним та притягнув до адміністративної відповідальності директора КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” за двома частинами ст. 172 -7 КУпАП, а саме за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 22 грудня.

Суд призначив покарання посадовцю штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 5100 грн. Рішення суду набрало законної сили.

Додамо, що Ярослав Чайківський з 2008 року керує Тернопільською міською лікарнею швидкої допомоги. Спочатку він перебував на посаді головного лікаря, а з 2017 року став директором цього комунального підприємства. Його син Андрій Чайківський – лікар ортопед-травматолог, засновник ТОВ «Ортоклініка», ТОВ «Центр протезування і реабілітації “Разан”».