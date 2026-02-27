Гроші розтратили при встановленні вуличного освітлення

У Чернівцях суд визнав винним колишнього заступника начальника департаменту ЖКГ Чернівців Олександра Бурака та підприємицю Галину Любківську в розтраті грошей з гранту, який виділили на освітлення в місті. За даними правоохоронців неправомірно витратили 655 тис. грн. Колишній посадовець підписав акти виконаних робіт, які надала йому підприємиця, хоча роботи не були зроблені.

У 2020 році в Чернівцях оновлювали вуличне освітлення. Гроші в розмірі близько 39 млн грн надали з Європейського Союзу у межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги. Департамент ЖКГ Чернівців уклав низку угод щодо робіт з підприємствами «Торнадо А» та ТОВ «ДТ ПАРК». Згідно з договором, підрядник мав замінити галогенні та натрієві лампи на 3734 сучасних світлодіодних світильники. Також замінити повітряні лінії електропередач. Щоб виконати роботу, підрядник орендував автомобільні підіймачі в різних фірм та приватних підприємців. Однією з таких підприємців була обвинувачена Галина Любківська, йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 лютого.

Підприємиця принесла першому заступнику начальника департаменту ЖКГ на підпис акти виконаних робіт на суму 655 тис. грн. Обвинувачений мав би перевірити, чи дійсно вона надавала в оренду автопідіймачі, однак не зробив цього, а підписав документи.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підстав виплачувати підприємиці 655 тис. грн не було. Обвинувачена не мала власних автовишок. З її слів, вона брала 5–6 автомобілів в суборенду в інших підприємців, однак надати документи щодо оренди на період виконання робіт з освітлення обвинувачена не змогла.

В суді обоє обвинувачених визнали провину. Суддя Петро Гавалешко призначив підприємиці один рік іспитового терміну та штраф в розмірі 1700 грн. А колишньому заступнику начальника департаменту ЖКГ Чернівецької міськради – один рік випробувального терміну та штраф 8500 грн. Також вони мають заплатити 14,5 тис. грн витрат на судових експертів. На вирок можна подати апеляційну скаргу.