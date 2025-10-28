Попри те, що це може здаватися ефективним рішенням, сушіння на батареях може мати серйозні наслідки для здоров’я та житла

З настанням холодів більшість починає сушити одяг на батареях, а не на сушарках. Попри те, що це може здаватися ефективним рішенням, сушіння на батареях може мати серйозні наслідки для здоров’я та житла. Express розповідає, чому не можна сушити речі на батареях.

Чому не варто сушити речі на батареях?

Додаткові витрати

Якщо накрити батарею одягом, то нагріватиметься лише одяг, але не сама кімната. Це означає, що система опалення працюватиме інтенсивніше, щоб обігрівати будинок, що, ймовірно, збільшить вартість рахунків.

Утворення плісняви

Сушіння мокрого одягу вивільняє вологу в повітря. З часом це може призвести до пошкоджень та утворення вогкості будинку, спричиняючи появу плям, відшаровування фарби та структурні пошкодження.

Ризик виникнення пожежі

Якщо залишити деякий одяг занадто близько до гарячих батарей, він може спалахнути та призвести до пожежі.

Пошкодження батареї

Волога з одягу може просочуватися в метал та сприяти корозії та іржі. З часом це може навіть послабити батарею, скоротивши термін його служби.

Псування одягу

Деякий одяг може не дуже добре сприймати сушіння на батареї. На одязі, який безпосередньо контактує з теплом батарей, можуть з’явитися плями, а тканина з часом може послабшати.