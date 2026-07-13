Води не буде до 8 години вечора

У вівторок, 14 липня, на окремих вулицях Шевченківського району Львова тимчасово припинять водопостачання. Фахівці «Львівводоканалу» замінюватимуть запірну арматуру діаметром 600 мм на вулиці Млиновій, інформує ЛМР.

Води не буде з 10:00 до 20:00 у мікрорайоні Під Голоском та на прилеглих територіях. Загалом відключення торкнеться 49 вулиць: вул. Академіка Михайла Возняка, вул. Акацієва, вул. Х. Алчевської, вул. Білоруська, вул. Буковинська, вул. Варшавська, вул. Випасова, вул. Вишнева, вул. Горбкова, вул. Гранична, вул. Дивізійна, вул. М. Ждахи, вул. Жнивна, вул. Д. Загула, вул. Зимова, вул. Зимова Горішня, вул. Зимова Долішня, вул. О. Кошиця, вул. Кругла, вул. Р. Купчинського, вул. Ланова, вул. Ю. Липи, вул. Малоголосківська, вул. Т. Масарика, вул. Млинова, вул. В. Мови, вул. Молодіжна, вул. На Нивах, вул. Т. Окуневського, вул. Орна, вул. П. Панча, вул. Під Голоском, вул. А. Петрицького, вул. Є. Плужника, вул. Поштова, вул. Рільнича, вул. Ручай, вул. Соснова, вул. В. Сосюри, вул. Струмок, вул. Тунельна, вул. Холмська, вул. Черемхова, вул. П. Чубинського, вул. Щепова, вул. Яблунева, вул. Пожежників, просп. В. Чорновола, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67г, 67ж, 69, 69а, 73, 75, 75 (корпус 40), 77, 77ж, 93, 95, 99, 101, 103, вул. В’ячеслава Липинського, 3 та 5.

У підприємстві пояснюють, що ремонт вирішили провести після того, як система водопостачання північної частини Львова працювала з підвищеним навантаженням. Причиною стали значні витрати води на ліквідацію масштабної пожежі на торфовищах поблизу Дублян, а також зростання споживання через спекотну погоду. Це призвело до зниження тиску та погіршення водопостачання в мікрорайоні Під Голоском. Щоб запобігти проблемам під час наступних хвиль спеки, комунальники вирішили провести необхідні роботи вже зараз.

Для забезпечення мешканців водою під час відключення встановлять дві стаціонарні ємності – на вулицях Володимира Сосюри, 38а та Петра Панча, 18а. Крім того, водовози працюватимуть на вулиці Під Голоском, 19 та вулиці Малоголосківській, 8.

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У «Львівводоканалі» просять мешканців завчасно зробити запас питної води та перепрошують за тимчасові незручності.