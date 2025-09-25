Коли вода стрімко стікає в унітаз, вона підіймає не лише краплі води, а й хмару бактерій, вірусів та інших патогенів

Спуск води в унітазі – така базова дія, що ми часто навіть не замислюємося над своїми діями. Проте якщо кришку не опустити, є ризик, що бактерії з унітаза потраплять на все, що розташоване поруч. Medonet розповідає, чому потрібно закривати кришку унітаза, коли спускаєте воду.

Чому варто закривати кришку унітаза?

Коли вода стрімко стікає в унітаз, вона підіймає не лише краплі води, а й хмару бактерій, вірусів та інших патогенів. Це створює «аерозоль», який може поширюватися в радіусі кількох метрів та осідати на рушниках, туалетному папері та інших поверхнях, яких ми часто торкаємося. У цьому аерозолі можуть міститися бактерії, такі як кишкова паличка чи сальмонела та віруси.

Під час пандемії Covid-19 дослідження показали, що громадські туалети стали осередками передачі вірусу і що залишення кришки унітаза відкритою може бути пов’язане з підвищеним ризиком зараження коронавірусом.

Тому перед змиванням води варто закрити кришку, обмежуючи тим самим утворення хмари мікроорганізмів у повітрі.

Які можуть бути потенційні наслідки для здоров’я?