Деякі причини чхання у котів не становлять жодної загрози здоров'ю тварини, але часом варто якнайшвидше пройти обстеження у ветеринара

Коти чхають, як і люди. Проте роблять це, як нам здається, значно рідше. Тож іноді в опікунів виникає занепокоєння, якщо овни раптом стали все частіше помічати, що кіт чхає. У більшості випадків, котику не загрожує нічого серйозного. Та в деяких випадках варто насторожитися. Ветеринари Caring Heart Animal Hospital розповідають, чому ваш кіт може чхати та що із цим робити.

Причини чхання у котів

Деякі коти чхають щодня – один-два рази. Це просто частина їхньої звичної поведінки. Якщо інших ознак немає, то переживати не варто. Просто постежте за твариною, чи чхання не збільшується.

Якщо вашому котику не притаманно чхати, шукайте причину. Найчастіші причини того, що ваш кіт чхає, наступні:

респіраторна інфекція верхніх дихальних шляхів, що її можуть спричинити віруси, бактерії, алергени – якщо чхання триває кілька днів, покажіть кота ветеринару;

котячий герпес – коти теж є носіями вірусу, що найчастіше провокує появу герпесу після стресу і може викликати чхання, котячий герпес не передається людям і навпаки;

вірус імунодефіциту котів – як і ВІЛ, вірус імунодефіциту у котів послаблює імунітет тварити, тому вона може часто мати респіраторні інфекції, це серйозний стан, тому потребує комплексного лікування ветеринаром;

захворювання зубів і ясен у котів також можуть призводити до чхання, тут варто стежити за гігієною ротової порожнини кота, показати тварину котячому стоматолога і, ймовірно, почистити зубний камінь;

щось застрягло в котячому носику – це трапляється рідко, але відкидати цей варіант одразу не треба, подивіться у котячий ніс і якщо є підозра на якийсь предмет, везіть тварину до ветеринара.

Якщо ваш кіт ніколи не чхав і раптом почав, при чому, це триває деякий час і тварина загалом не виглядає здоровою, подзвоніть своєму ветеринарові. також щорічні огляди котика фахівцем допоможуть попередити або вчасно виявити загрозливі для його життя стани. Хай ваш котик буде здоровим.