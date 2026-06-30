Після зміни меж Винниківський заказник збільшився майже на 25 га

На останній сесії Львівської обласної ради у лютому 2026 року депутати проголосували за зміну меж лісового заказника місцевого значення «Винниківський». Це велика охоронювана частина Винниківського лісу на південь від міста Винники між селами Бережани, Виннички і Пасіки-Зубрицькі. Тоді зі складу заказника вилучили земельні ділянки площею 103,97 га та додали нові загальною площею 129 га. До змін площа заказника була 848,12 га, а відтепер стала 873,15 га. Проте додані ділянки розташовані далеко від основного масиву – у Зубрі.

Чому у частини винниківського лісу забрали статус заказника та чому долучили зубрецький ліс у короткому інтерв’ю розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Володимир Корда.

Чому та на якій підставі із заказника «Винниківський» вилучили понад 103 га?

Ініціатором клопотання щодо необхідності змін меж виступив Львівський лісгосп. Це було ще в 2020 році. Сам лісовий заказник місцевого значення був створений 1984 року. Мета створення – збереження цінних дубових і букових насаджень з мальовничими ландшафтами.

Але до того, у 1962 році, на території ще не створеного Винниківського заказника вже почалася розробка кар’єру будівельних пісків. І 42 роки існував оцей кар’єр. Також 1984 року віднесли до заказника територію, яка фактично перебувала у власності Міноборони СРСР (бункер зв’язку, нині закинутий, ­– ред.). Іще до нього потрапили декілька приватних садиб, які були спочатку такими, скажімо, будиночками лісника, з ріллею і сіножатями. Також до заказника належала частина території спортивно-оздоровчої бази та частина території, прилегла до Сихівського цвинтаря. І цвинтар постійно розростався на територію заказника, з’являлися нові поховання.

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Усі ці території не мали жодної цінності для мети створення – збереження дубових та букових масивів, тому їх було вилучено. За шість років від початку процедури вилучення було пройдено всі узгодження відповідно до чинного законодавства, зокрема погодження у міністерстві.

Мотоперегони закинутому кар'єрі біля Винників, фото Enduro 444

За рішенням обласної ради вилучили зі складу заказника не суцільний масив, а окремі ділянки, які по суті не мали стосунку до охоронної території. Такі як колишня база військова чи кар’єр піску.

Що далі буде з вилученими ділянками?

Вони залишилися у державній власності і відносяться до лісового фонду.

А хто їх обслуговує?

Так само, як і раніше, місцева філія ДП «Ліси України». Власне, ці вилучені ділянки лісу є здеградовані. Це призводить до розповсюдження інвазійних рослин, а не тих, які ми зберігаємо. Найгірше, що там активно розростається інвазійний червоний дуб. Це непритаманна нашим територіям рослина.

До заказника додали 129 га, але розташовані вони далеко від основного масиву – на території Зубрівської сільської ради. Це близько 5 км. Чому так?

Таке може бути. Тут основна задача – створення особливо цінних територій. 129 га були додані за результатами досліджень з метою оптимізації продоохоронних та екостабілізаційних функцій заповідного об'єкту. Про це йшлося в науковому обґрунтуванні. Загалом, експертний висновок щодо змін меж підготував декан географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат Володимир Біланюк.

Чому з меж заказника забрали прилеглу до Сихівського цвинтаря територію?

Щороку з’являлись повідомлення, що на території Винниківського заказника виявляють нові поховання громадян. Себто цвинтар розширювався коштом заказника. Тому потрібно було діяти, так розпорядники цвинтаря не можуть охороняти заповідні території.