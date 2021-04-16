У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 16 квітня:

Карантин у Львові продовжили до 4 травня. Проте частину обмежень сьогодні вирішили скасувати. В очікуванні цього рішення торговці Краківського ринку навіть перекривали вул. Городоцьку.

В один день до Львова приїхав прем’єр-міністр Денис Шмигаль і повірена у справах США в Україні Крістіна Квієн. Дізнаємось деталі і результат візитів важливих осіб.

Мерія дозволила відновити частину історичного пасажу Міколяша, зруйнованого у часи Другої Світової. А проти проекту зведення житлових багатоповерхівок на північній околиці Львова виступили місцеві мешканці. Поцікавимось, чи заветує це рішення Андрій Садовий.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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