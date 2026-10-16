У четвер, 15 жовтня, уряд Чорногорії затвердив нові умови надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку з України. Скористатися захистом зможуть лише ті українці, які до приїзду проживали в Україні та виконали військовий обов’язок або були звільнені від нього. Про це повідомили в пресслужбі уряду країни.

«Зазначене обмеження не застосовуватиметься до осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії», – уточнили в уряді.

Зазначається, що зміни узгоджуються з відповідним положенням рішення Ради Європейського Союзу № 2026/1912 від 30 липня 2026 року, яким тимчасовий захист для українців продовжили до 4 березня 2028 року.

Тимчасовий захист – це спеціальний механізм ЄС, який дає змогу забезпечити легальне перебування та інші права людям, які вимушено залишили свої країни через масове переміщення населення.

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Як повідомляв ZAXID.NET, за рік кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася майже на 150 тис. – з 1,008 млн до 859 тис. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомили, що станом на серпень 2026 року загалом в країні проживало 1,8–1,9 млн українців.