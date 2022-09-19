Чортківські рятувальники гасили пожежу у лелечому гнізді
Пожежі у гніздах на електроопорах відбуваються дуже рідко
У Чорткові на електроопорі загорілось лелече гніздо. Наразі невідомо, що саме могло спричинити виникнення займання. Рятувальники додають, що подібні випадки стаються вкрай рідко.
Як повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини, повідомлення про пожежу надійшло близько 14:00 у неділю, 18 вересня. Заявник повідомив, що на вулиці Стефаника у Чорткові горить гніздо лелеки на електроопорі.
«На місце події було направлено перше відділення в складі чотирьох чоловік. Пожежу ліквідовано першим відділенням чергового караулу 6 пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні. Наразі невідомо, що саме могло спричинити виникнення пожежі.
Зазначимо, що раніше подібний випадок на Тернопільщині фіксували в 2017 році. Як встановили рятувальники, тоді пожежа виникла через коротке замикання електромереж.