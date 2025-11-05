Учасниками схеми виявилися четверо медиків Буської лікарні

СБУ спільно з поліцейськими затримали чотирьох медиків лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) Буської районної лікарні на Львівщині, які встановили пацієнтці фіктивний діагноз для оформлення над нею опікунства.

Як повідомили у середу, 5 листопада, у поліції та СБУ Львівщини, сімейна лікарка та психіатриня встановили та записали у медичну картку 88-річній пацієнтці фіктивний діагноз, хоча насправді за медичною допомогою у цю лікарню жінка не зверталась та медичних оглядів та обстежень у ній не проходила. На той час вона перебувала в будинку для літніх людей.



Далі на підставі цього діагнозу психіатриня спільно з двома іншими членами ЛКК склали та видали підроблені офіційні документи – медичний висновок та висновок про наявність у пацієнтки когнітивних порушень, через які вона нібито потребує стороннього догляду.

Лікарі сфальшували діагноз для встановлення опікунства

«Слідство встановило, що такі дії могли бути використані для оформлення опікунства над жінкою, що, у свою чергу, створювало б підстави для уникнення мобілізації потенційним опікуном», – зазначили в СБУ.

Усім чотирьом лікарям повідомлено про підозру у службовому підробленні та несанкціонованих діях з електронною інформацією (ч.1 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.362 ККУ). За даними ZAXID.NET, за підробку медичних документів затримали лікарів Буської центральної районної лікарні.