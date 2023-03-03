Працівники ДБР завершили розслідування щодо чотирьох лісівників з Волині, які організували незаконні рубки лісу на понад 39 млн грн. Слідство вважає, що посадовці видавали незаконні дозволи на вирубку понад 3 тис. дерев. У разі доведення вини їм загрожує до десяти років ув'язнення, крім того, сторона обвинувачення вимагає відшкодувати збитки.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 3 березня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань. Як встановило слідство, головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства з двома підлеглими та інженером ДП «Любомльське лісове господарство» протягом тривалого часу видавали спеціальні дозволи на вирубку лісу.

«Дозволи видавались без розроблення та погодження обов’язкових документів та за відсутності оцінки впливу на довкілля. Таким чином було вирубано 3 тисячі 277 дерев різних порід, що завдало збитків бюджету на понад 39 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в прес-службі лісівників заперечували наявність злочину у діях посадовців. За їхніми поясненнями, на вказаних ділянках можна було проводити суцільні рубки лісу без проводження процедури оцінки впливу на довкілля.

«Суть оголошеної ДБР підозри зводиться винятково до того, що рубку проведено без оцінки впливу на довкілля. Саме це, на думку слідства, робить її незаконною. Слідство при цьому не бере до уваги наявність виписаного лісорубного квитка і все заготовлене, реалізоване згідно з чинними законодавством нараховують як збитки», – зазначають у прес-службі Волинського лісомисливського господарства.

Чотирьох лісівників обвинувачують у порушенні ч.1 ст. 28 та ч.3 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Крім того, для відшкодування шкоди завданої навколишньому середовищу заявлені позови до обвинувачених. Наразі матеріали справи відправили до суду.