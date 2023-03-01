Всього чоловік намагався вивезти у Польщу понад 4 грами канабісу

Волинський райсуд оштрафував 23-річного далекобійника, у якого прикордонники знайшли канабіс в футлярі для окулярів. Чоловік пояснив, що віз у Польщу наркотики для власного вживання, а не для продажу. Суд призначив чоловікові 40 тис. грн штрафу, а також постановив знищити знайдені заборонені речовини.

Прикордонники затримали 23-річного далекобійника з Київщини ввечері 30 листопада в пункті пропуску «Ягодин». Відомо, що на кабіну вантажівки зреагував службовий пес. Під час огляду там знайшли канабіс: чоловік заховав його у футляр для окулярів. Сумарно там було понад 4 грами наркотику.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, свою провину чоловік визнав. Він також підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Пояснив, що наркотик перевозив не для продажу, а для власного вживання. Відсутність корисливого мотиву стала однією з пом'якшуючих обставин. Крім того, сторона обвинувачення взяла до уваги, що юнак раніше не мав судимості.

Тож суддя Сергій Шеремета затвердив угоду про визнання винуватості та визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 305 ККУ (замах на контрабанду наркотиків). Йому призначили 40 тис. грн штрафу, також за експертизи він повинен буде сплатити 1,5 тис. грн. Всі вилучені наркотики суд постановив знищити.