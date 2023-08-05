Робота по російських цілях – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

В суботу, 5 серпня, невдовзі після пошкодження в Керченській протоці російського танкера, Данілов зазначив, що з кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають дедалі точнішими, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники набувають можливості удосконалювати тактико-технічні характеристики.

«Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат», – написав Данілов у Twitter.

Він додав, що український військово-промисловий комплекс, безперечно, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.

«Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні озброєння», – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, в серпні морські дрони пошкодили російський великий десантний корабель «Оленегорский горняк» у порту Новоросійська на території РФ, а також танкер SIG у Керченській протоці, яким росіяни перевозили пальне до Сирії.