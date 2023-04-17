Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі Україна не бачить використання Росією на фронті китайської зброї. Таким чином Данілов в інтерв’ю ТСН прокоментував оприлюднений нібито звіт американської військової розвідки з витоків документів Пентагону про те, що Китай схвалив постачання Росії летальної зброї.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Якби вона тут з’явилася… Ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Більше того, ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть офіційно звернулися до тих країн, компоненти яких там були використані, з питанням, чому так сталося і що це треба припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо», заявив Данілов.

За його словами, як тільки це відбудеться, Україна відразу проінформує суспільство і світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, Україна не бачить сьогодні, для чого він має постачати зброю РФ.

Коментуючи оприлюднений нібито звіт американської військової розвідки з витоків документів Пентагону про те, що Китай схвалив постачання Росії летальної зброї, Данілов сказав, що «зараз можуть з’являтися додаткові нібито документи, які мають відношення до цього витоку».

За словами секретаря РНБО, зараз Росія «просить у всіх країн про допомогу, бо їй не вистачає озброєння», в тому числі Китай.

Нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.