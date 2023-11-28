Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що уряд планує змінити порядок мобілізації в країні. Про це Данілов заявив 27 листопада у коментарі The Guardian.

Серед іншого, Україна планує використовувати рекрутингові компанії, що має посприяти проведенню більш цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників.

Крім того, залучення до процесу таких компаній повинно запевнити призовників у тому, що вони будуть виконувати ролі, що відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт.

«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені в інші види діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом», – пояснив Данілов.

Він наголосив, що мобілізація стане більш гнучкою, «будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду».

Данілов визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією, однак, за словами секретаря РНБО, вони перебільшені російською пропагандою.

«Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією ... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати», – резюмував він.

До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.