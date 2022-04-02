Олексій Данілов прокоментував російські фейки про нібито наміри України застосувати біологічну зброю

Розповсюдження фейків, серед яких про нібито застосування Україною хімічної чи біологічної зброї, – це улюблена справа росіян, і треба бути готовими до того, що саме РФ, яка використовувала в Сирії хімічну зброю, застосує її в Україні. Про це в ефірі UA:Разом сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Укрінформ».

За словами секретаря РНБО, попри існуючу заборону міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, росіяни активно використовували її проти сирійського населення.

«Це улюблена справа росіян (розповсюджувати фейки – ред.). Ви знаєте, що вони, попри заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її в Сирії. У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові. Наша медицина на сьогодні пройшла певний вишкіл з цього приводу. Будемо вважати, що воно до цього не дійде», - заявив Данілов,

Він також додав, що станом на сьогодні жодна цивілізована країна світу не хоче мати справу з Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки досі вважають вірогідним застосування російськими силами хімічної або біологічної зброї та включили в допомогу Україні засоби захисту від таких атак.