Сполучені Штати Америки досі вважають вірогідним застосування російськими силами хімічної або біологічної зброї та включили в допомогу Україні засоби захисту від таких атак. Це підтвердила в п’ятницю, 1 квітня, речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу в Вашингтоні.

«Щоби допомогти нашим українським партнерам, уряд США забезпечує їх уряд захисним обладнанням і засобами, які можуть бути застосовані в разі застосування росією хімічної або біологічної зброї проти України», – сказала Псакі, яку процитував «Укрінформ».

Вона зазначила, що Сполучені Штати й інші члени міжнародного співтовариства неодноразово попереджали про те, що росія може вчинити хімічні або біологічні атаки в Україні, і що москва, можливо, планує для цього «операцію під чужим прапором».

Речниця Білого дому додала, що Сполучені Штати надіслали в Україну також інші засоби та обладнання.

Напередодні американське міністерство оборони оголосило, що США вже відправили в Україну п’ять літаків з оборонною допомогою, виділеною в межах траншу на суму 800 мільйонів доларів, який у березні затвердив президент США.